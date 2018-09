Senza patente a 338 km all’ora: è successo l’altra notte in Austria sull’autostrada Westautobahn nei pressi di Amstetten. La Porsche è stata pizzicata dalla polizia mentre viaggiava tra Melk e Amstetten, un tratto di una quarantina di chilometri, con una velocità media di 280 km/h.



Il 34enne ha poi dichiarato fiero agli agenti di aver raggiunto addirittura i 338 km/h. A questo punto la polizia non ha potuto ritirare la patente, che l’uomo attualmente appunto non possiede, ma ha fatto scattare una denuncia.