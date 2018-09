Paura questa sera a San Lorenzo in Banale per una esplosione che ha devastato un appartamento.



Si tratta di una palazzina Itea, che ospita almeno tre famiglie. L’esplosione è avvenuta in un appartamento sfitto, ma è stata molto violenta, tanto che avrebbe fatto crollare anche la parete divisoria con un altro alloggio, quest’ultimo abitato.



Si tratta dello stesso condominio dove in primavera era bruciato il tetto: i lavori di sistemazione si erano conclusi appena un mese fa.