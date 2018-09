Due uomini di 48 e 42 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non serio, in un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo l’Autostrada del Brennero, al confine tra le province di Trento e di Bolzano (foto dei Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all’Adige).



Stavano viaggiando in carreggiata nord quando hanno perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata più volte.



Immediati i soccorsi: sul posto, oltre a due ambulanze e all’elicottero di Bolzano, sono giunte anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco volontari di San Michele all’Adige.



Nonostante i ripetuti ribaltamenti, i due uomini a bordo sarebbero riusciti a uscire dall’abitacolo autonomamente. Sono stati comunque trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano.



L’incidente ha provocato lunghe code in autostrada.