Un furioso incendio minaccia dal tardo pomeriggio l’abitato di Sarche di Calavino, nel comune di Madruzzo: le fiamme sono divampate verso le 19.30 nel tratto di bosco che sovrasta l’officina Autosarca ed il ristorante pizzeria Al Convento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei corpi di Calavino, Lasino e Cavedine che nonostante il forte vento che alimentava le fiamme, sono riusciti nel volgere di un’ora a porre il rogo sotto controllo.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area stanno proseguendo tuttora e proseguiranno fino a tarda sera: forze dell’ordine al lavoro per fare chiarezza sulle cause dell’incendio.