Brutto incidente sulla pista di downhill di Andalo. Un biker tedesco che stava scendendo dal Pian Dosson verso la pista intermedia è caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi ferite. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio da un altro sportivo che si trovava con lui in zona. L'incidente è avvenuto a quota 1.600 metri sulla nuova pista Hustel & Flow. Sul posto si sono recati gli uomini dell'area operativa Trentino Centrale del Soccorso alpino. Il biker è stato portato con la barella portantina fino a Pian Dosson dove era atterrato l'elicottero con l'equipe medica a bordo. Inizialmente l'uomo era incosciente e faceva fatica a respirare. Il medico rianimatore ha lavorato a lungo per cercare di stabilizzare le sue condizioni. Quando il mezzo è ripartito per portare il ferito al S. Chiara il tedesco aveva ripreso conoscenza anche se le sue condizioni sono state giudicate gravi. Al S. Chiara è stato accolto nella sezione dei codici rossi dove i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti per capire l'entità delle lesioni riportate nella rovinosa caduta. È ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.