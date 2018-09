Mancano ormai pochi giorni all’apertura del nuovo complesso commerciale ricavato sull’area ex Frizzera in via Brennero.

Nell’edificio rinnovato troverà spazio il discount Lidl, che aprirà i battenti mercoledì 26 alle 10.30 con una cerimonia a cui prenderanno parte anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Nel piazzale troverà spazio anche un parcheggio di attestamento per raggiungere il centro città a piedi, in bici lungo la ciclabile o con i mezzi pubblici.