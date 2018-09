Un pitbull di media taglia ha assalito ieri mattina un piccolo chihuahua, lo ha azzannato e trascinato per parecchi metri lasciandolo in fin di vita sull'asfalto, poi ha attaccato e morso un altro animale dal quale, a fatica, è stato staccato. Il concitato episodio, che ha richiamato in strada numerose persone, è avvenuto ieri mattina tra le 7.30 e le 8 lungo le vie della Torre Franca, Rozola e via Nazionale.

Il pitbull, sfuggito al controllo di una signora che in quel momento lo aveva in custodia, è uscito dal perimetro di casa e si è mosso lungo i marciapiedi; ha scavato un varco nella recinzione metallica di un'abitazione, ha azzannato il cagnolino che si è trovato davanti e lo ha trascinato lungo via della Rozola per abbandonarlo in via Nazionale in prossimità della fermata dell'autobus. Il parapiglia ha visto protagonisti anche la signora all'inseguimento dell'animale con il guinzaglio in mano e il proprietario del chihuahua.

Sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Mattarello, subito accorsi, che hanno preso in consegna il Pitbull, mentre il cagnolino, lacerato e sanguinante, è stato portato nell'ambulatorio del vicino veterinario ma per lui non c'è stato nulla fare. Sono prontamente intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mattarello e una pattuglia della polizia municipale per tutti gli accertamenti del caso.

In fase di evidente agitazione, la bestia si è avventata anche su un altro cane che si trovava a passare nei paraggi, procurandogli, prima di essere separato, due ferite successivamente suturate. Il pitbull, regolarmente microchippato e iscritto all'anagrafe canina, dopo un controllo da parte di un operatore del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale è stato riconsegnato ai proprietari.

Ai carabinieri della stazione di Mattarello il vaglio dell'intera vicenda per i risvolti e i risarcimenti che l'omessa custodia e il malgoverno degli animali comporta. L'episodio ha suscitato reazioni e commenti, anche preoccupati, di quanti temono per l'incolumità propria e dei più piccoli nel caso ci si imbattesse in questi animali, e ha innescato sui social un vivace dibattito circa le caratteristiche di questa razza canina ma, soprattutto, circa l'adeguatezza dei proprietari responsabili della loro gestione.