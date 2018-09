L'area intorno alla chiesa di San Pietro è da ieri videosorvegliata. È stata infatti ultimata in giornata l'installazione di sei telecamere fisse e ad alta risoluzione nelle vie circostanti l'edificio, tra l'omonima via, piazzetta Gaismayr e piazzetta Anfiteatro. Proprio la chiesa, splendido ed unico esempio di gotico nel panorama degli edifici sacri del capoluogo, nei mesi scorsi era stato uno dei bersagli preferiti da vandali e imbrattatori.

Due telecamere sono state già posizionate alcuni giorni fa in vicolo della Contrada tedesca (lato nord), altre quattro sono state montate ieri nella zona tra vicolo San Pietro e piazzetta Anfiteatro. Tutte saranno collegate al sistema di videosorveglianza comunale e potranno fornire immagini in diretta o registrate utili alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico.

Attualmente nel territorio comunale sono in funzione 550 telecamere. Nelle prossime due settimane (meteo permettendo) ne saranno installate 4 al centro civico di Povo, una a Villa de Mersi, 4 a Oltrecastello e 2 a San Rocco. Le installazioni riprenderanno poi in primavera con circa ulteriori 90 telecamere in diverse zone, tra città e sobborghi.