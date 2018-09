«Il proprietario è già stato contattato dalla polizia locale ed è già al al lavoro per sgomberare il mezzo».

È arrivata prontamente la risposta del Comune di Trento riguardo alla questione della presenza ormai da lungo tempo a Spini, in via dell'Ora del Garda, di una roulotte abbandonata ed ormai trasformata da tanti incivili in una autentica discarica, con sacchetti di immondizia superano l’altezza del finestrino.

Un problema non solo di decoro, dato che, con le temperature calde, i rifiuti da giorni emanano un forte odore. Nonostante la zona sia prevalentemente di passaggio, a lamentarsi sono stati in tanti nelle scorse settimane.

Poco fa il Comune in una nota ha specificato che «già dal 4 settembre scorso gli agenti di quartiere della polizia locale di Trento – Monte Bondone avevano segnalato all'ufficio del Nucleo operativo ambientale, sempre della polizia locale, la situazione di degrado. Dopo numerosi accertamenti gli agenti sono risaliti al proprietario non più in possesso del bene. Lo stesso si è reso subito disponibile ed ha già incaricato una ditta specializzata locale per lo smaltimento dei rifiuti e della roulotte».