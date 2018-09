Avevano subito il furto dell'incasso del Fuoripista Lake Festival 2018 solo pochi giorni fa, ma i volontari non si sono persi d'animo e hanno avviato una raccolta fondi per pagare le spese sostenute e ripartire.

Tanta la solidarietà nei loro cnfronti da associazioni e simpatizzanti, tanto che proprio uno dei gruppi che ha partecipato al Festival ha deciso di lanciare una raccolta fondi.

Sulla pagina Facebook della band The Atom Tanks, ecco la presentazione dell'iniziativa, naturalmente in musica, che il gruppo ha voluto promuovere in aiuto dei volontari derubati