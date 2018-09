È morto all’età di 65 anni Goran Kuzminac, il cantautore serbo che ha vissuto a lungo in Trentino. Nato a Zemun, nell’allora Yugoslavia, si era trasferito in Trentino quando era ancora bambino. Laureato in medicina all’Università di Padova, negli anni Settanta Kuzminac aveva esordito con successo come cantautore ed era diventato famoso anche per la raffinata tecnica del «finger-picking» con cui suonava la chitarra.

Una ricca storia musicale, la sua, passata per alcune hit celebri come «Ehi ci stai!» e «Stasera l’aria è fresca», e con compagni di viaggio in tour e in studio come Venditti, De Gregori e Dalla; Ron e Ivan Graziani. Oggi la notizia della sua morte all’età di 65 anni.