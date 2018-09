Anche una delegazione trentina ha partecipato, ieri pomeriggio, alla cerimonia ufficiale di apertura dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ospitata quest’anno dall’istituto «Cerboni» dell’Isola d’Elba, la cerimonia ha visto la partecipazione di numerose alte cariche dello Stato, a partire dal ministro per l’Istruzione Marco Bussetti. A rappresentare il Trentino, un gruppo di studenti e docenti dell’istituto comprensivo Trento 6, guidato dalla dirigente Paola Pasqualin, invitato alla giornata dell’Elba in virtù dei risultati conseguiti durante lo scorso anno scolastico nell’ambito di due distinti progetti, sulla mobilità sostenibile e sulla legalità.

In quest’ultimo caso a distinguersi erano stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Manzoni, che avevano preso parte ad un progetto nazionale portato avanti con l’università Luiss di Roma pensato per «far conoscere la Costituzione italiana ai giovani adulti del domani ed educarli alla legalità e al rispetto della legge».

In concreto i ragazzi, assieme agli insegnanti, avevano creato un pezzo rap attraverso il quale veicolare contenuti e valori della Carta: una iniziativa che era stata premiata con il terzo posto assoluto tra tutte le proposte arrivate alla Luiss dagli istituti di tutta Italia. Il progetto sulla mobilità sostenibile aveva invece coinvolto i ragazzi della scuola della Vela nell’ambito di una iniziativa promossa assieme ad Fbk e Comune di Trento.

Un impegno unito a quello sui banchi, per i ragazzi, che ha permesso all’istituto Trento 6 di essere scelto dalla Direzione per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione per rappresentare gli studenti trentini nel corso della giornata di festa e soprattutto di riflessione con il Presidente della Repubblica.