Non solo non si è fermato all'alt degli agenti della polizia municipale. Non solo è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish, ma l'uomo intercettato martedì verso le 17 dai vigili in moto nella zona sud di Trento si è «guadagnato» una lunga serie di contestazioni per la violazione di numerosi articoli del codice della strada: primo fra tutti la guida senza patente.

Quando gli agenti hanno intimato l'alt al motociclista quest'ultimo non si è fermato ed è scappato. È quindi iniziato un inseguimento per le vie cittadine con il fuggiasco davanti che procedeva con sorpassi azzardati creando pericolo alla circolazione stradale. L'inseguimento si è concluso nel parcheggio di pertinenza del «McDonald's» dove il conducente ha cercato di nascondersi dietro una siepe.

Alla vista degli agenti lo stesso ha gettato a terra, nel tentativo di disfarsene, un involucro di cellophane trasparente contenente dieci grammi di hashish. E non è tutto. Nel tentativo di darsi alla fuga l'uomo ha opposto resistenza e per divincolandosi ha colpito con un calcio uno dei due agenti. L'arrivo di altre pattuglie della polizia municipale e della questura ha messo fine alla questione.

F.M. è stato denunciato per per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità e mancata esibizione dei documenti di identificazione personale di cittadino extracomunitario.

In merito alle violazioni del Codice della Strada, gli sono stati contestate le seguente infrazioni: inottemperanza all'invito di fermarsi; guida senza patente; guida di veicolo privo della revisione periodica; installazione irregolare di targa; velocità non commisurata alle situazioni ambientali;

guida di veicolo con battistrada usurato. Contestata inoltre la detenzione per uso personale di presunta sostanza stupefacente.