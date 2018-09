«Lei mi ha ferito con un coltello e io l'ho minacciata con il fucile». Momenti di tensioni l'altra sera in un'abitazione dell'Altopiano di Piné dove i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati in controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale di Trento, sono intervenuti per una lite tra una donna e il suo ex. Quest'ultimo è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e lesioni personali. Al vaglio degli investigatori la posizione della donna.

Ad allertare i carabinieri sono state più persone, preoccupate dalle urla e dai forti rumori provenienti da un'abitazione dell'altopiano di Piné. Le prime notizie parlavano di una forte discussione tra un uomo ed una donna che, dalla strada, si erano poi spostati in casa da dove appunto si sentivano delle grida. La pattuglia dei carabinieri di Baselga di Piné in collaborazione con i militari di Sant'Orsola Terme, hanno raggiunto velocemente il luogo indicato dai testimoni e hanno bussato alla porta. Ad aprire è stato un uomo e ai militari non è sfuggito il fatto che al braccio avesse una benda apposta in maniera molto grossolana, quasi l'avesse messa in tutta fretta prima di aprire. Entrati nell'abitazione, i carabinieri hanno notato che la casa era particolarmente in disordine ed a terra c'era un coltello da cucina sporco di sangue. Inoltre i militari hanno trovato anche un fucile, legalmente detenuto. Inizialmente, il proprietario di casa V.L. cittadino italiano 53enne, ha raccontato una storia che non ha convinto i militari. Alla fine, però, ha ammesso la lite degenerata con la ex scoppiata a causa dell'interruzione della loro relazione sentimentale. L'uomo ha raccontato di essere stato ferito dalla donna con il coltello rinvenuto sul pavimento e di averla minacciata con il fucile. I militari hanno quindi rintracciato la donna, A.M. italiana 26enne, la quale aveva evidenti segni di violenza sul corpo. Secondo gli investigatori, dunque, l'ex non si sarebbe limitato a minacciare la donna con il fucile, ma avrebbe anche alzato le mani contro di lei.

Entrambi sono stati portati all'ospedale per essere medicata ed è stata sentita anche la versione dei fatti della donna. In nottata l'uomo è stato denunciato, mentre la posizione della donna è ancora al vaglio degli inquirenti.