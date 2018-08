Ennesimo pomeriggio difficile per gli automobilisti in transito in tangenziale, in direzione di Pergine.

A causa di un autoarticolato in panne all'interno della galleria di Martignano, è necessario procedere in questi istanti su un'unica corsia nel tratto in cui si trova il mezzo pesante.

Un inconveniente che, a cascata, sta causando forti rallentamenti anche a valle dell'ingresso del tunnel, con code che hanno raggiunto Trento nord.