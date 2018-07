«Per la tutela dell’autista, tutti e 119 bus urbani del parco oggi circolante di Trentino Trasporti sono già stati attrezzati con telecamere di bordo e “blindatura” del posto di guida. Entro dicembre saranno circa 170 quelli completi dei due sistemi, che saranno integrati dai nuovi (già forniti con videosorveglianza) che via via arriveranno nel tempo». Lo annuncia l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi nella risposta ad un’interrogazione del consigliere Alessandro Savoi (Lega).

Tra Trento e Rovereto - aggiunge Gilmozzi - i bus in turno quotidianamente sono circa 150 e con l’allestimento di 170 bus entro l’anno si avrà la copertura integrale dei bus in esercizio.

L’assessore conclude evidenziando che per quanto riguarda la flotta extraurbana, alla fine dell’anno scorso la Giunta provinciale aveva previsto di finanziare ed installare entro dicembre 2018 sistemi di videosorveglianza a bordo autobus e dotazione di telecamere tipo «dash-cam» su autobus urbani, per un importo pari a 108.000 euro. Per la flotta urbana, l’investimento in videosorveglianze fino ad oggi è di un milione di euro circa, «già impegnati ed in gran parte utilizzati per l’allestimento del sistema».