Si è concluso nelle campagne di Centallo, nel Cuneese, l’inseguimento di un ladro che aveva rubato una Fiat 600 a Trento per poi dileguarsi imboccando le autostrade della pianura Padana verso Ovest.

L’inseguimento è iniziato lungo la A6 Torino-Savona, dove il ladro, residente in Trentino, ha fatto rifornimento in una stazione di servizio carburanti ma è fuggito senza pagare. La caccia ha impegnato alcune pattuglie di polizia stradale e carabinieri e si è conclusa solo nelle campagne di Centallo, dove il ladro, ormai braccato, ha tentato senza successo un’ultima disperata fuga a piedi. La distanza tra Trento e Centallo è di oltre 410 chilometri.