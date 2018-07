Sono stati potenziati al massimo i controlli da parte della Polizia stradale di Trento per il periodo estivo al fine di garantire la maggior sicurezza possibile sulla viabilità in Trentino. Lo rende noto la Questura di Trento.

In particolare proseguiranno, sull’Autostrada del Brennero e sulle strade principali di maggior percorrenza, i controlli sul rispetto dei limiti di velocità, dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza e di divieto dell’uso di telefono cellulare e/o altri apparecchi elettronici, senza vivavoce e/o auricolari, durante la guida. Nelle ore serali e notturne, in particolare nei fine settimana, La Polizia stradale controllerà la guida in stato d’ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con servizi effettuati anche con l’ausilio di personale medico-sanitario della Polizia. Oltre agli ordinari servizi quotidiani sono stati in particolare predisposti, nell’ambito delle direttive del Dipartimento di Pubblica sicurezza e del Compartimento Polizia stradale Trentino Alto Adige, servizi straordinari con apparecchiature elettroniche di misurazione della velocità e servizi di contrasto all’uso del telefono cellulare durante la guida. Attenzione verrà posta dal personale dei Distaccamenti di Predazzo, Malè e Riva del Garda sui passi dolomitici e montani di rispettiva competenza interessati in questo periodo dal forte aumento del traffico motociclistico. Mirati servizi di controllo verranno svolti sulla statale 612 della val di Cembra, particolarmente interessata da tale fenomeno.

Nei primi sei mesi del 2018 la Polizia stradale ha rilevato le seguenti infrazioni: 366 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 348 per utilizzo del cellulare durante la guida; 263 per superamento dei limiti di velocità; 141 per mancata revisione veicolo; 131 per sorpasso vietato; 43 per guida in stato di ebbrezza; 33 per mancata copertura assicurativa e 13 per guida senza patente.