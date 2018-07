«In agricoltura c’è un problema per quanto riguarda orsi, lupi, nutrie, ungulati, cinghiali, cormorani. Non diciamo che ci deve essere l’abbattimento, diciamo solo che dobbiamo mettere sotto controllo la situazione per evitare che si trasformi non solo in un problema in agricoltura». Lo ha detto ad Agorà Estate-RaiTre, Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo. «Altrove prendono alcuni capi e li spostano da una zona all’altra - ha aggiunto - . Ci sono zone dell’Italia dove lupi e orsi sono a ridosso della case, io voglio evitare che da un problema di agricoltura diventi un problema di ordine pubblico».