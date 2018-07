Voleva fare due passi in città e, senza dire nulla, ha aperto la porta e se ne è andata. A «fuggire», ieri mattina, è stata una ospite di una casa di riposo di Trento. La nonnina sprint è uscita con il suo carrellino, ma non era nelle condizioni di andare in giro da sola. Un po’ per l’età, un po’ per le condizioni fisiche, la signora solitamente è sempre accompagnata.

Ieri mattina ha preso l’iniziativa e gettato un po’ di scompiglio nella zona, tra gli automobilisti. Per «fermarla» in sicurezza sono intervenute una pattuglia e l’ambulanza, che hanno percorso l’area attorno alla casa di riposo finché non l’hanno fermata e convinta a tornare nella struttura.