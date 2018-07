Un’altro brutto episodio, un’altra aggressione sugli autobus urbani a Trento.



Il fatto, l’ultimo in ordine di tempo di una serie ravvvicinata, è accaduto nella serata di ieri, verso le 20.45, a bordo della linea 3, mentre questa transitava lungo Viale Verona.



Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, due uomini che avevano avuto un precedente alterco per futili motivi qualche giorno fa, si sono incontrati per caso sul mezzo pubblico, ricominciando a provocarsi e litigare pesantemente. Urla e insulti, il livello di violenza dello scambio è salito velocemente, spaventando gli altri passeggeri a bordo del mezzo in quel momento. Tanto che, dai primi accertamenti, uno dei due uomini ha scosso violentemente e preso a pugni anche la porta di sicurezza dell’autista del bus per poi, fuori di sè, tirare fuori uno spray urticante spruzzandolo dappertutto a bordo del mezzo, indiscriminatamente contro tutti i passeggeri che in quel momento erano in viaggio sulla linea 3.



L’uomo, secondo la ricostruzione dei presenti, è poi fuggito velocemente dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nel frattempo il resto dei passeggeri, che mostravano i primi segni di intossicamento causati dallo spray al peperoncino che si è diffuso per tutta la lunghezza dell’autobus, è sceso a sua volta dal mezzo in cerca di aria respirabile.



A segnalare il fatto ai carabinieri è stato in un primo momento l’autista dell’autobus di linea, mentre più tardi lo stesso uomo vittima dell’aggressione ha allertato le forze dell’ordine.

Quest’ultimo ha infatti chiamato i carabinieri un’ora dopo l’accaduto, denunciando l’aggressione subita: soccorso dai sanitari del 118, è stato però impossibile individuare i residui della sostanza urticante a distanza di un tempo così lungo, rendendo difficile la verifica di quanto accaduto. I fatti sono pertanto anora in via di accertamento da parte dei carabinieri.



Solo pochi giorni fa, sempre sulla stessa linea, una ragazza alla quale era stato chiesto di comperare il biglietto per poter usufruire del servizio visto che non aveva esibito nessun titolo di viaggio alla salita sul bus, aveva reagito sfilando le chiavi del mezzo pubblico dal quadro per poi fuggire via lasciando l’autobus in panne e causando pesanti ritardi e disagi, oltre all’intervento di emergenza di Trentino Trasporti per recuperare la corsa e ripristinare il servizio.