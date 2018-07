È finita in rianimazione dopo un «volo» in bicicletta. Si è concluso nel peggiore dei modi l’allenamento di una donna di 56 anni, una turista di Reggio Emilia.



L’infortunio è avvenuto attorno alle 13 di ieri a Tenna, in località Campolongo, a pochi metri dall’abitazione in cui è solita trascorrere le vacanze, assieme al marito. La donna, tra l’altro, conosce molto bene i sentieri in quella zona. Sul posto sono intervenuti l’elicottero con a bordo il medico rianimatore, l’ambulanza ed i vigili del fuoco volontari di Tenna.



Il velivolo è atterrato - grazie al supporto dei pompieri - in un campo vicino al punto in cui era caduta la donna. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono gravi. Come emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe di una caduta per autonoma condotta: non ci sarebbero, dunque, altri mezzi coinvolti. Nel «volo» la donna ha battuto a terra la testa, frontalmente.



Il caschetto che indossava l’ha in parte protetta, ma la botta è stata fortissima. Dopo i primi accertamenti al pronto soccorso del Santa Chiara, dove è stata accolta in «codice rosso», nel tardo pomeriggio è stata portata in sala operatoria. Al termine dell’intervento, il trasferimento in rianimazione. La prognosi è riservata..