I sindacati annunciano per il prossimo 22 luglio uno sciopero del personale mobile di Trenitalia in tutto il Trentino Alto Adige, dalle ore 10.01 alle 17.59.



L’astensione dal lavoro riguarderà tutti i treni di Trenitalia circolanti in regione fino a Verona e Bassano. Sono esclusi dallo sciopero i treni Eurocity da e per Monaco, le frecce da e per Roma e i treni regionali di Sad e Trentino Trasporti.



Uno dei problemi denunciati dai sindacati è quello relativo alla sicurezza del personale. «Siamo a richiedere, non solo all’azienda, ma anche alle istituzioni, maggiore sicurezza per il personale che opera sui treni, tramite strumenti tecnologici ed interventi mirati anche sull’organizzazione del lavoro per cui venga salvaguardata la salute anche adeguando tutti quegli aspetti logistici in modo da permettere al personale di recuperare le energie psico-fisiche in maniera consona», si legge in una nota unitaria siglata da Uil, Cgil, Fast e Orsaferrovie.