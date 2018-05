Scoppia la protesta anche in Trentino Alto Adige dopo la riorganizzazione decisa dal Corriere della Sera. Il Corriere de Trentino non sarà in edicola né domani né domenica.

Questo il comunicato sindacale condiviso su Facebook dal giornale:

Il Corriere della Sera riorganizza alcuni dorsi locali creando un desk centrale integrato a Padova, nel quale confluiranno figure giornalistiche da varie redazioni locali e che si occuperà di Sport, Spettacoli, Cultura e Speciali. Le edizioni coinvolte sono quelle del Trentino e dell’Alto Adige, di Bologna, il Corriere del Veneto (con le quattro edizioni di Venezia e Mestre, Treviso e Belluno, Vicenza, Padova e Rovigo) e di Verona. Contestualmente alla riorganizzazione il direttore del Corriere di Bologna, Trento e Bolzano, Enrico Franco, si è dimesso. Al suo posto andrà Alessandro Russello, attuale direttore del Corriere Veneto. La riorganizzazione, da quanto si è appreso, è stata presentata oggi a Milano.

Il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige, «d’intesa con il cdr, esprime forte preoccupazione per il piano di ristrutturazione del Corriere dell’Alto Adige annunciato oggi a Milano dai vertici Rcs che prevede, nell’ambito di una più generale riorganizzazione dei dorsi locali, il forte depotenziamento della redazione di Bolzano e per l’interruzione dei contratti a termine che non verranno rinnovati a scadenza».

«Il rischio - per il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige - è di una "deskizzazione" del lavoro giornalistico che si ripercuoterebbe negativamente sulla qualità del giornale di prossimità rappresentato dai dorsi. Desta infine forti perplessità che il desk centralizzato di Padova possa sostituire al meglio i colleghi sul territorio per speciali, sport, cultura e spettacoli». Il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige «rimane al fianco del cdr e dei colleghi per cercare di ridurre al minimo l’impatto della nuova organizzazione del lavoro. Un primo banco di prova sarà l’incontro del 29 maggio con i vertici aziendali ed il nuovo direttore Alessandro Russello».