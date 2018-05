Iniziano le operazioni di rientro per molti dei partecipanti all’Adunata degli Alpini.



Buona parte dei gruppi hanno già concluso la sfilata alla 91° Adunata nazionale di Trento e il rientro dei partecipanti procede senza particolari intoppi. Se la rete stradale non lamenta al momento sofferenza a smaltire il traffico, qualche attesa si registra alle stazioni ferroviarie.



Sala operativa della Protezione civile del Trentino: aggiornamento ore 18 del 12 maggio 2018



TRASPORTI PUBBLICI



Servizio ferroviario sotto pressione nel pomeriggio di oggi a causa del pubblico che sta lasciando l’Adunata. Flussi importanti si registrano nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato e della Trento Malé.



Da mezzogiorno la linea del Brennero, in direzione Bolzano, ha una capacità di trasporto di circa 18 mila passeggeri. Secondo i dati ufficiali, la ferrovia sta viaggiando con un coefficiente di riempimento tra il 50% e l’80%.



Sul resto del sistema ferroviario - Brennero (in direzione sud Verona), Trento - Malè e Valsugana - è garantita dalle 12 di oggi una capacità di trasporto di 30 mila passeggeri. Fino a questo momento è stata utilizzata per intero la capacità di trasporto, con l’impiego di numerose corse bus a rinforzo.



Secondo la stima ufficiale, fino alle ore 17.00, hanno lasciato Trento e l’Adunata, con il solo sistema ferroviario, oltre 20 mila persone. Almeno un migliaio le persone sino a questo momento dirottare sui bus di rinforzo con partenza da Corso Buonarroti. La stima arriva a 50 mila passeggeri alla mezzanotte di oggi, contro le 20 mila che quotidianamente utilizzano lo stesso servizio.



Da oggi sono in servizio anche i bus urbani in servizio circolare tra via Brennero e zona industriale e Interporto dove sono attestati i bus da noleggio delle varie sezioni in partenza dopo avere sfilato: una trentina i bus a ciclo continuo fino alle ore 17.



STRADE



Sulla rete viaria extraurbana il traffico è relativamente scorrevole. Al momento anche la tangenziale di Trento e la Statale della Valsugana registrano un traffico regolare.



A22



Si segnala traffico in direzione sud con circa 2500 veicoli all’ora fino ad Affi. Dalle ore 14 alle 17, i caselli di Trento hanno registrato in entrata oltre 5mila veicoli, per lo più diretti a sud. Qualche rallentamento si registra in questi minuti tra i caselli di Avio ed Affi a causa di un incidente già risolto.



SANITÀ



Da quando hanno aperto i punti medici avanzati, giovedì 10 maggio, sono state assistite 431 persone, di questi sono state dimesse 375 mentre altre 56 sono state ricoverate in ospedale. I dati registrati - è l’Azienda Sanitaria a confermarlo - sono stati al di sotto delle stime attese e al di sotto della media di altre manifestazioni di questo genere.



COMITATO ORGANIZZATORE ADUNATA (COA)



Si stimano in circa 450 mila le persone giunte a Trento nel corso dei 3 giorni di Adunata a bordo di oltre 300 bus. Alle ore 15.30 avevano sfilato oltre 62 mila alpini.



Al termine saranno oltre 100 mila gli alpini che hanno sfilato.