Una città in festa: qualche goccia di pioggia prima delle 14 non ha certo rovinato l'atmosfera. Ecco un po' di video e foto curiose.

PISOLINO A META' MATTINA DOPO UNA SERATA IMPORTANTE

LA «JOYA» TRA ADUNATA E SCUDETTO

GREASE DOLOMITICO

CARTELLI DA NON PRENDERE TROPPO SUL SERIO

DISCIPLINA ALPINA DOPO UNA BIRRETTA TRIDENTINA

TENTAR NON NUOCE: TIFIAMO PER TE SCONOSCIUTO E SGRAMMATICATO ALPIN LOVER



ANCHE JACK SPARROW CHIEDE INDICAZIONI AI VIGILI



LE PAROLE DELLE PENNE NERE

IL CORO DI UDINE

Continua il grande afflusso di alpini in città. Nella mattina di oggi si stimano in circa 220 mila le persone che sono arrivate a Trento per la 91° Adunata nazionale degli alpini. Fino ad oggi sono stati contati 200 pullman. Numerose le persone che hanno scelto il treno.



Trentino Trasporti ha allestito un servizio aggiuntivo di 7 pullman sulla tratta Borgo - Trento a causa della difficoltà della ferrovia della Valsugana di assorbire i passeggeri in viaggio verso il capoluogo. Anche la Trento - Malè segnala un forte afflusso di viaggiatori in direzione di Trento. Regolare il traffico sulla rete viaria trentina e, in particolare, sulla città.

Sala operativa della Protezione civile del Trentino: aggiornamento ore 11 del 12 maggio 2018



SANITÀ: notte relativamente tranquilla nei vari presidi sanitari della città: 148 le persone che hanno chiesto assistenza, di cui 24 portate in ospedale. Cinque le persone arrivate in condizioni critiche.



FERROVIA DEL BRENNERO: dopo i disagi di ieri, il transito dei treni è regolare. In stazione a Trento è stato integrato il personale ausiliario per regolari i flussi di passeggeri, così come sono state allestite delle transenne;



FERROVIA VALSUGANA: i treni viaggiano con la massima capienza. Sette pullman sono già attivi sulla tratta Borgo Trento e il servizio aggiuntivo di Trentino Trasporti si protrarrà fino alla serata;



RETE STRADALE DEL TRENTINO: scorrevole;



CITTÀ DI TRENTO: circolazione regolare con qualche rallentamento a causa del forte afflusso di pullman;



A22: traffico regolare con i caselli di Trento Nord e Sud liberi;



METEO: instabilità prevista per le giornate di oggi (sabato 12 maggio 2018), caratterizzata da brevi rovesci. Nella giornata di domenica è previsto l’arrivo della perturbazione con piogge a partire soprattutto dal tardo pomeriggio.



TEMPERATURE: superiori ai 25 gradi oggi e domani con il calo di domenica;



COMITATO ORGANIZZATORE ALPINI: le stime indicano la presenza in città di 220 mila alpini.