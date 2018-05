La patente costa meno se hai più di 70 anni. La giunta provinciale ha dato il via libera, oggi, al taglio delle tariffe per i trentini ultra 70enni, per le visite mediche legate al rinnovo delle patenti A e B.



Le nuove disposizioni scatteranno dal 15 maggio 2018: anziché 35 euro, i cittadini che hanno compiuto 70 anni alla data della visita pagheranno 25 euro.



Un’altra importante novità riguarda l’esenzione al ticket della visita di controllo effettuata presso i centri per i disturbi cognitivi e per le demenze per i pazienti affetti da demenza: anche questa esenzione sarà operativa a partire dal 15 maggio 2018.



Fra le novità anche ulteriori aggiustamenti finalizzati a una migliore tracciatura delle prestazioni erogate, nonché un regime tariffario più snello per gli addebiti di mobilità interregionale.