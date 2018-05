AGGIORNAMENTO: i genitori e la bambina erano in casa di amici, in via Caio Valerio Mariano. A quanto si apprende, la bambina potrebbe essere salita su un letto per poi sporgersi dalla finestra e cadere.

Tragedia a Piedicastello questa sera: una bambina di appena un anno è precipitata dalla finestra di un appartamento, al quarto piano, ed è morta.

La dinamica di quanto accaduto ancora non è chiara. I soccorsi, per quanto tempestivi, sono stati vani: troppo gravi le ferite riportate dalla piccola.

L'allarme è scattato poco prima delle 19.