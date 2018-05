L’allontanamento di don Daniele Morandini dalle parrocchie di Borgo Valsugana, Castelnuovo e Olle per aver intrattenuto delle relazioni con alcune donne, oltre ad aver lasciato di stucco i fedeli che ogni giorno lo vedevano celebrare la messa in chiesa e darsi da fare per promuovere iniziative e attività in favore della comunità, ha comprensibilmente riacceso l’annoso dibattito sulla questione del celibato dei sacerdoti.



Uno dei temi centrali della Chiesa, sul quale si sono versati fiumi di inchiostro fin dal Concilio Vaticano secondo e che, all’interno della comunità non solo religiosa, vede contrapporsi le posizioni di chi trova la regola ormai obsoleta e anacronistica e chi, invece, giudica la norma come un elemento che consente al parroco di svolgere meglio il proprio ufficio sacerdotale.



E così sul web, sotto le notizie riportate dai siti e a corredo della petizione lanciata su change.org a sostegno del prete di Borgo, fioriscono una serie di commenti contrastanti.

Scegliamo, quindi, di parlarne con un frate anticonvenzionale e attento ai segni dei tempi, noto per le sue battaglie controcorrente. E padre Giorgio Butterini , dal convento dei frati cappuccini di Terzolas dove vive da qualche anno, pronuncia parole di misericordia.



«Non abbiamo scandali qui». Al telefono, saluta scherzando. Ma subito si fa serio e, aggiunge, «il voto di castità è una prova difficile. Si chiede all’uomo di andare contro la propria natura. Si pensa di poter riuscire ad astenersi, ma non sempre è così. In questi momenti dobbiamo avere grande comprensione».



Cosa ha pensato leggendo la notizia del parroco di Borgo?

A dire il vero, devo ancora leggerla. Ho sentito gli altri che ne parlavano a pranzo. Però, non mi sono meravigliato. Tutte le cose che fanno eccezione sono un atto di coraggio. Invece, quando ci si avvicina alla sfera della sessualità, tutto diventa enorme. Perché la sessualità è un fattore che coinvolge tutti. Si esagera nel farci tanti articoli... Diventa un argomento di curiosità e di pettegolezzo.

Secondo lei, è giusto chiedere ai preti di rimanere celibi?

Dovrebbe essere una scelta personale. Per la Chiesa invece è un obbligo. Un’imposizione. Si ammira il prete che riesce a osservare il voto del celibato e, quando non ci riesce, invece, diventa uno scandalo e viene allontanato. Mi pare un po’ esagerato.

Quindi l’arcivescovo Tisi non ha fatto bene a prendere il provvedimento contro don Morandini?

Per me non ha fatto bene. Non credo che questo sia un motivo sufficiente e non sarei così escludente. Poi, si dovrebbero conoscere meglio i dettagli della vicenda e le sue implicazioni... Sebbene, anche in quel caso, non sta a me giudicare. Un parroco è stimato dai suoi fedeli per altre cose: per la sua capacità di essere presente nella comunità, di essere attento ai bisogni delle persone. La comunità giudica un parroco per la sua capacità di amare il prossimo. Se è un bravo parroco, gli si perdona anche qualche debolezza.

Perché la Chiesa chiede ai propri parroci di astenersi dal sesso?

Nasce dall’esigenza del parroco di essere più libero. Si pensa che un uomo che è legato, che ha una famiglia e dei figli, sia meno disponibile a esserci per tutti gli altri. Un tempo, anche ad altri lavoratori si chiedeva di rimanere celibi o nubili. Le maestre, ad esempio, non potevano sposarsi. A quelle categorie non si chiede più quello che si continua a chiedere ai preti. È giusto?



Ma lei, padre Giorgio, è per il celibato dei preti oppure no?

Personalmente non lo giudico così essenziale. Mi sento di scusare un uomo che non riesce a trattenersi. Ripeto sono portato a comprendere e a passarci sopra, senza condanne. Ammiro chi ce la fa, ma capisco chi, invece, non ce la fa. Questa scelta che viene molto ammirata, non è facile.