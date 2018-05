Un incidente avvenuto nei pressi di Santa Massenza ha provocato lunghe code sulla Gardesana tra Sarche e la rotatoria nei pressi del centro abitato.



A quanto si apprende, c’è una sola macchina coinvolta: l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere, ma non avrebbe riportato ferite serie.



Ad avere la peggio, come detto, il traffico: tra Sarche e Santa Massenza, in direzione Trento, è tutto bloccato e la coda corre lungo tutto il lago di Toblino, nell’attesa che i vigili del fuoco rimuovano dalla carreggiata l’auto incidentata.

Poco prima delle 14.30 l'auto è stata rimossa e il traffico è tornato a scorrere regolarmente.