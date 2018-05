Ennesimo incidente sulla Gardesana, in direzione Trento, in zona Cadine all'altezza del Bus de Vela: poco prima delle 9 c'è stato uno scontro tra auto. I soccorritori sono sul posto e le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica: due le persone ferite, entrambe portate al Santa Chiara. Il traffico risulta completamente paralizzato.

Pochi minuti prima, dopo le 8.30, altro incidente, questa volta in tangenziale, in direzione Rovereto, nella zona di Ravina. Anche in questo caso forti rallentamenti e ambulanze sul posto.