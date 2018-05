Non solo tricolori per l’adunata degli alpini. Da domani, fino ad esaurimento, sono in distribuzione gratuita le bandiere della Provincia autonoma di Trento, da esporre assieme al tricolore in occasione dell’Adunata nazionale degli alpini, secondo l’auspicio formulato anche dal presidente Ugo Rossi.



«L’adunata - sottolinea Rossi - rappresenta anche una grande occasione per ricordare, pure con i simboli come le bandiere, come la nostra Autonomia abbia raggiunto risultati importanti all’interno di uno Stato che l’ha riconosciuta e valorizzata negli anni. Continuare sulla strada della fattiva collaborazione tra le istituzioni nazionali e quelle locali è la miglior premessa, inoltre, per rispondere sempre meglio alle istanze dei cittadini e guardare con fiducia al futuro».



Le bandiere della Provincia autonoma di Trento possono essere ritirate alla sede centrale di piazza Dante, rivolgendosi alla portineria all’ingresso, al Comitato organizzatore dell’Adunata, in viale Adriano Olivetti, nel quartiere «Le Albere» e presso la sede della Sezione Ana di Trento in vicolo Benassuti.