Al centro della festa dei lavoratori in Trentino, a Villazzano di Trento, è la sicurezza del lavoro, con gli interventi dei tre segretari di Cgil, Cisl e Uil locali. "L'allarme sulla sicurezza non riguarda solo le situazioni limite - ha detto Walter Alotti della Uil -. L'aumento della precarizzazione del lavoro e l'estensione dei subappalti e del dumping contrattuale provocano un pericoloso abbassamento della soglia della sicurezza sul lavoro così come l'allungamento della vita lavorativa".

"Il problema della sicurezza - ha aggiunto Franco Ianeselli della Cgil - è anche il sentimento che alberga in molte famiglie dove si è perso il lavoro o si vive nella paura di perderlo per la precarietà". Lorenzo Pomini della Cisl ha commentato gli ultimi dati sulle elezioni delle rsu nel pubblico impiego: "È stato un importante momento di democrazia e partecipazione". La festa prosegue nel pomeriggio e per la serata musica, giochi per bambini e sport con tornei che coinvolgeranno anche i richiedenti asilo.