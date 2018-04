«La Dea Flavor srl, nota azienda di Lavis che realizza liquidi per sigarette elettroniche, ha licenziato pochi giorni fa cinque lavoratori su un totale di 30 in organico». Ad annunciarlo è il sbm, in una nota, che riferisce che un sesto lavoratore si è invece dimesso.

«Attorno a questi licenziamenti però - spiega il sindacato - ci sono fatti poco chiari che hanno indotto il Sbm ad avviare una propria inchiesta ed il consigliere M5S Filippo Degasperi a presentare un’interrogazione in consiglio provinciale.

Sostanzialmente due i filoni contestati dal sindacato: l’iter procedurale, con seri dubbi sulla legittimità dei comportamenti adottati sia dalla direzione aziendale, sia dal dirigente del Servizio Lavoro Pat; i livelli di produzione dei prodotti Dea Flavor, il cui proclamato tracollo non sembra, almeno in apparenza, reale».

«Secondo quanto segnalato allo scrivente - spiega il Consigliere del Movimento Cinque stelle - alcuni dipendenti della Dea Flavor srl sarebbero stati contattati ad inizio anno dall’amministrazione del personale, che avrebbe proposto le dimissioni in cambio di un incentivo pari a circa due mensilità.

A fronte dello scetticismo dei lavoratori ‘presceltì, la direzione avviava le procedure di licenziamento collettivo per 6 unità su 30».