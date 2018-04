Non avevano l'attrezzatura adeguata, ma hanno avuto il buonsenso di lanciare l'allerme e chiamare i soccorsi: brutta avventura per un gruppo di dieci studenti, tra i 20 e i 30 anni, che ieri sono saliti al Bivacco Vigolana con l'intenzione di trascorrervi la notte. Poco dopo le 20, però, vista la forte presenza di ghiaccio e neve, si sono trovati in difficoltà e hanno telefonato al 112. Sentita la situazione, il Soccorso Alpino ha preferito rinviare l'intervento alle prime luci dell'alba di oggi, con i ragazzi che hanno atteso l'intervento all'interno del bivacco in sicurezza. Questa mattina un gruppo di uomini del Soccorso Alpino ha raggiunto la vetta, accompagnando poi i giovani a valle.