Un 33 cittadino della Guinea residente a Bressanone, in provincia di Bolzano, è stato condannato per direttissima a Trento a 5 mesi 10 giorni di reclusione dopo essere stato arrestato dai carabinieri per sostituzione di persona, falsa attestazione sulla sua identità personale a un pubblico ufficiale funzionario della motorizzazione e truffa.

I carabinieri, verso le 10 di venerdì 27 aprile, sono intervenuti per controllare un uomo che si era presentato ai funzionari della motorizzazione civile di Trento per sostenere l’esame di guida per conseguire la patente. Il candidato è apparso nervoso, ma ha comunque intrapreso l’esame.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Stazione dei carabinieri di Mezzolombardo e quindi identificato correttamente in A.D., 33 anni, cittadino guineano che nelle circostanze si era presentato per sostenere gli esami di guida in sostituzione dell’amico, T.Y., senegalese. Naturalmente, gli esami sono stati interrotti, mentre il 33enne è stato arrestato e condannato per direttissima.