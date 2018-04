L’Adunata comporterà alcune variazioni della raccolta differenziata nel centro città, che dovrà svolgersi in maniera massiccia ma con il minore impatto possibile per quel che riguarda il «peso» dell’utenza privata, data la grande produzione di rifiuti da parte di ospiti e strutture. Proprio per questo ad attendere i dipendenti di Dolomiti ambiente saranno chiamati ad un superlavoro, con le organizzazioni sindacali che stanno cercando di mediare in queste ore tra esigenze dell’azienda e riconoscimenti richiesti dai lavoratori per lo sforzo a cui saranno chiamati. Nel frattempo, la raccolta della carta e della frazione organica dell’utenza privata nel quartiere di San Giuseppe in calendario il venerdì pomeriggio, sarà anticipata a giovedì 10 pomeriggio.

Il Centro integrato in Tangenziale Ovest e i Crm resteranno chiusi giovedì, venerdì e sabato. I cittadini del centro storico muniti di tessera sono invitati a non conferire i rifiuti alle isole ecologiche nei giorni dell’Adunata, in quanto il grande afflusso di persone potrebbe impedire lo svuotamento dei contenitori. Sono previsti cambiamenti nella raccolta anche per le bar e negozi del centro storico. Mercoledì 9 maggio saranno raccolte tutte le tipologie di rifiuti differenziati (organico, vetro, carta e cartone, imballaggi leggeri e residuo) nei consueti orari.

Da giovedì 10 a domenica 13 maggio bar, ristoranti e alberghi sono invitati a esporre contenitori e sacchi di rifiuti il più tardi possibile e in ogni caso entro le 2 di notte. I contenitori vuoti dovranno essere ritirati al mattino entro le 8. Ai negozi è richiesto di non esporre imballaggi di cartone e plastica di fronte al negozio prima della mezzanotte, in modo da non lasciare i rifiuti alla mercé di possibili atti incivili. Da lunedì 14 maggio il servizio riprenderà con consueti modalità e orari.



Obiettivo 90% di differenziata . Centinaia di migliaia di persone concentrate in un’area di pochi chilometri quadrati producono una massa di rifiuti enorme, che va raccolta e smaltita. Naturalmente, questi rifiuti vanno anche differenziati, per non finire in discarica, ma diventare nuovamente risorse. A questo proposito l’Ana si è posta un obiettivo ambizioso: arrivare durante l’Adunata al 90 per cento di raccolta differenziata, superando dunque anche il pur ragguardevole 81 per cento raggiunto dalla città di Trento. Per centrare l’obiettivo, sono stati predisposti cento punti di raccolta in tutta la città, ognuno dei quali sarà presidiato da un volontario del gruppo composto da alpini, ragazzi delle scuole superiori in alternanza scuola-lavoro, rifugiati e lavoratori socialmente utili.

Saranno presenti inoltre nove “punti verdi” informativi e di supporto ai punti di raccolta presidiati da personale di Dolomiti Ambiente e da volontari. Ma che fine farà la gran mole di stoviglie di plastica utilizzate nei giorni dell’Adunata - Grazie alla collaborazione del Corepla - il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica - la plastica avrà una seconda vita: sarà trasformata, infatti, in giochi per bambini, che saranno donati al Comune e collocati in un parco della città.