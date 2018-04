Attimi di apprensione stamattina all'asilo nido Orsetto Pandi di via Senesi, nel quartiere di Cristo Re a Trento, per un principio di incendio. Erano le 7.50 quando un papà entrando per accompagnare il figlio ha avvertito un odore di plastica bruciata.

In quel momento nel salone centrale c'erano solo 5 dei 45 bambini che frequentano la struttura, con due educatrici oltre al cuoco e una inserviente in cucina. L'odore arrivava dalle fiamme, provocate probabilmente da un corto circuito, che stavano uscendo dall'attacco a soffitto del neon vicino alla porta d'ingresso. Prontamente i bambini sono stati fatti uscire in giardino e l'inserviente ha afferrato la bombola spegnendo in pochi secondi l'incendio. Poi al loro arrivo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sistema.

L'asilo è però stato chiuso e i bambini rimandati a casa per provvedere alla sistemazione e pulizia del locale, inondato di polvere antincendio. la struttura riaprirà regolarmente.