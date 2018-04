È un uomo di Caldonazzo il conducente di un camion morto in seguito al tamponamento di un Tir sulla corsia sud della A22, all’altezza di Egna.



Per l’impatto, la cabina di guida del camion si è gravemente deformata è l’autista è rimasto incastrato. Per liberarlo, i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche.



Il medico d’urgenza del Pelikan 1 con il suo team ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato in ospedale con l’elicottero, dove è però deceduto. A causa dell’incidente si è formata una colonna di circa 10 chilometri.