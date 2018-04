Più di trenta automobilisti dal «piede pesante» multati in una sola settimana. È il bilancio dei controlli della polizia stradale del Trentino, impegnata dal 16 al 22 aprile nella campagna europea congiunta «Speed» per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. Settanta sono state le pattuglie messe in campo per l'iniziativa. Lungo le strade extraurbane sono state accertate con il telelaser 15 violazioni.

In due casi sono state immediatamente ritirate le patenti agli automobilisti: la velocità rilevata dall'apparecchiatura era superiore di 40 chilometri orari al limite, dunque documento di guida sospeso da uno a tre mesi(con decurtazione di sei punti) e multa di 532 euro.

In un caso, come anticipato nei giorni scorsi, è scattata la maxi sanzione: il conducente è stato denunciato perché trovato in possesso di una patente falsa e sanzionato per guida senza patente( 5.000 euro di sanzione ridotti ad euro 3.500 se pagati entro 5 giorni) e per aver superato il limite di velocità (532 euro); l'autovettura, inoltre, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. Le altre 13 multe sono state comminate ad automobilisti che superavano il limite da 10 a 40 chilometri orari: dovranno pagare 169 euro (importo che scende a 118,30 se pagata entro 5 giorni), mentre dalla patente verranno tolti tre punti. Tra i multati c'è un motociclista.

I controlli sono stati predisposti anche lungo l'Autobrennero. Diciotto gli scatti dell'autovelox, relativi ad altrettanti mezzi «pizzicati» a superare il limite in A22. La polizia stradale evidenzia che i fotogrammi «sono in corso di elaborazione per la successiva verbalizzazione e notifica». Nel corso del servizio di controllo e prevenzione in autostrada, nel giorno della «Speed Marathon», gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Trento in A22 avevano fermato un autoarticolato che procedeva con andatura incerta (l'Adige di sabato 21 aprile).

Il conducente, un 37enne della Repubblica Ceca era completamente ubriaco: nonostante per gli autisti ci sia l'obbligo di «zero alcol», superava di 7 volte il limite per mettersi alla guida raggiungendo il valore di 3,49 grammi per litro. Ad organizzare la campagna internazionale «Speed» per prevenire i pericoli dell'alta velocità è il network europeo «Tispol»: una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata nel 1996 sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono 29 Paesi tra cui tutti gli stati membri oltre alla Svizzera e alla Norvegia, con la Serbia come osservatore. L'Italia è rappresentata dal 2003 dal servizio polizia stradale del ministero dell'Interno.