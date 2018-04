Un giovane di 23 anni è rimasto ferito questa mattina a Tesero per un infortunio sul lavoro.



L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina.



Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo stava sollevando dei tubi, quando la catena che li reggeva si è rotta e lo ha colpito in pieno volto.



Immediato l’allerta ai soccorritori, che sono giunti sul posto anche con l’elicottero.



Il giovane è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma non è in pericolo di vita.