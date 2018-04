Civica Trentina segnala che «ieri mattina, a Trento, un magrebino ha aggredito con calci e pugni due verificatori dipendenti di Trentino Trasporti, ”colpevoli” di avere fatto il loro dovere. Entrambi sono finiti all’ospedale».

L’aggressore, secondo quanto riferisce Civica Trentina, che con il consigliere Rodolfo Borga ha presentato un’interrogazione, «nel pomeriggio era già libero di circolare per Trento e si è presentato agli uffici di Trentino Trasporti per conoscere i nomi dei due verificatori, uno dei quali era una donna».

Civica Trentina rileva che «la presidente di Trentino Trasporti, che pure abbiamo verificato essere assai solerte nel censurare pubblicamente i propri dipendenti accusati di comportamenti xenofobi ancor prima che l’accusato abbia potuto anche soltanto fornire la sua versione dei fatti, non è intervenuta per manifestare la solidarietà dell’azienda ai dipendenti vittime dell’aggressione e che l’assessore Ferrari, la Commissione Pari Opportunità, il Forum per la Pace non hanno manifestato la loro solidarietà alla donna aggredita».