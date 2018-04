Per placare le intemperanze di un uomo sorpreso a bere del vino sulle panchine del parco di piazza Dante, gli agenti della polizia locale hanno dovuto addirittura utilizzare lo spray urticante in dotazione, mentre hanno dovuto immobilizzare un altro soggetto che si era messo a spintonare e gettare oggetti contro uno dei componenti di una pattuglia.

Non è certo di facile applicazione il divieto di consumo di alcol nei parchi cittadini: nei giorni scorsi la polizia locale ha effettuato specifici servizi di controllo, unitamente a quelli contro l'accattonaggio molesto.

Il bilancio è di otto persone colpite da sanzione amministrativa e di un arresto, quello ai danni dello straniero scagliatosi contro la pattuglia: due le persone sorprese al mercato di giovedì scorso mentre si dedicavano all'accattonaggio mentre tra sabato e ieri sono state sette le persone sanzionate per il consumo di alcol nelle aree verdi della città, quasi tutte nel parco di piazza Dante. Tra loro anche due donne e i soggetti più «violenti»: un romeno fattosi aggressivo tanto da costringere la polizia locale ad utilizzare lo spray e l'extracomunitario messosi a scagliare una bottiglia contro la pattuglia ed a spintonare uno degli agenti. Il soggetto è stato arrestato con le accure di resistenza e violenza contro pubblico ufficiale e rimarrà in carcere in attesa del dibattimento.