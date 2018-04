Discorso di commiato oggi a Rovereto del presedente della Società alpinisti tridentini (Sat), Claudio Bassetti, che lascia l’incarico dopo sei anni.

«Chiudo questa esperienza, che non esito a definire formidabile sul piano umano - ha detto Bassetti ai delegati Sat riuniti in assemblea - e aggiungo anche che non sono disponibile a misurami in altri campi, come quelli politici». «Lo faccio - ha aggiunto - per rispetto a questa storia, lo faccio per rispetto a Sat: non ho fatto il presidente per costruirmi un futuro altrove. Il mio futuro è qui con voi, da socio semplice».

Giovedì 26 aprile è prevista la prima riunione del nuovo consiglio direttivo, eletto oggi, che procederà all’elezione del presidente, dei due vice presidenti e del segretario.