Torna l’incubo dei ladri in collina. Giovedì sera, nel rincasare, i proprietari hanno trovato l’abitazione a soqquadro. È successo a Tavernaro: spariti contanti e gioielli per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Intanto, via social, arriva un consiglio da parte di alcuni residenti della collina: attenzione a capi di abbigliamento o buste appese fuori dalle case o sulle staccionate, perché per i malintenzionati potrebbero avere un significato.

Due sono le tecniche con cui i ladri entrano in azione: facendo un foro negli infissi e poi agganciando con un fil di ferro la maniglia all’interno di casa oppure, come sta accadendo con maggiore frequenza in città, forzando con arnesi da scasso finestre e portefinestre.