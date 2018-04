Sono in corso indagini sul movimentato episodio accaduto giovedì sera, attorno alle 22.30 in un locale del centro, dove sono accorsi polizia e carabinieri. Un giovane di 24 anni, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato aggredito da tre individui: soccorso dall’ambulanza, è stato portato per accertamenti al pronto soccorso del Santa Chiara. È stato medicato e subito dimesso per la lieve entità delle ferite.

Il punto è che il ragazzo aggredito accusa il titolare del bar e due suoi amici. Secondo il racconto della vittima, si sarebbero scagliati in tre contro uno. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto attraverso varie testimonianze.

Pare infatti che la reazione del titolare - estraneo a qualsiasi tipo di violenza, gestisce un locale considerato tra i più tranquilli del centro - sia stata causata dall’atteggiamento inopportuno del giovane. Fortunatamente, come emerso dal referto medico, la vittima ha riportato ferite non gravi. Ma il titolare del bar rischia l’accusa di lesioni. Gli accertamenti dei carabinieri serviranno per capire il contesto in cui si è verificato l’episodio.