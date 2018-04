Undici violazioni riguardanti l’eccesso di velocità sono state accertate dalla Polizia stradale in Trentino in 24 ore, tra il 18 ed il 19 aprile, nell’ambito della campagna europea congiunta «Speed» promossa dal Network europeo delle Polizie stradali «Tispol».

I controlli sono stati effettuati lungo l’Autostrada del Brennero, le statali 240, 12, 45 bis, 43 della val di Non, 47 della Valsugana e 48 delle Dolomiti.

In un caso è emerso che l’automobilista era in possesso di una patente falsa. Per questo è stato multato con 3.500 euro (con 36 punti detratti dalla patente) e denunciato all’autorità giudiziaria. L’auto, di proprietà di un’altra persona, è stata sottoposta a fermo amministrativo per mesi tre.