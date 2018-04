«Tra pochi giorni, in occasione del 25 aprile, gli amministratori della nostra città saranno in prima fila a celebrare la liberazione dal nazifascismo. Peccato che i nazifascisti siano tutt'altro che sconfitti, i nazifascisti e i razzisti di vario genere nella nostra città picchiano e accoltellano mentre in molte località a noi vicine i loro attentati incendiari contro le residenze destinate ai profughi hanno di fatto reso impossibile l'accoglienza».

Ad affermarlo sono gli attivisti del Centro sociale Bruno di Trento, che ieri pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa in Comune a Trento, a Palazzo Thun, dove hanno appeso uno striscione con la scritta «Verso il 21 e 25 aprile. Nessuno spazio ai fascismi».

«Sabato 21 aprile - hanno aggiunto - infatti l'amministrazione intenderà concedere spazio a dei nazifascisti dichiarati. Il pretesto di un gazebo informativo è stato ben presto smascherato dall'annunciata presenza di militanti di Forza Nuova accompagnati da Luca Castellini».