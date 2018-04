Venerdì prende il via la prima edizione del «Concilio dei sapori». Per tre giorni il Muse, i suoi spazi esterni ed il vicino palazzo delle Albere ospiteranno la prima edizione del festival interamente dedicato agli antichi sapori della tradizione trentina. A farla da padroni saranno principalmente i cereali che un tempo caratterizzavano le colture del nostro territorio. E poi largo spazio all'arte della fermentazione. In questo caso la «regina» indiscussa sarà la birra trentina, ma accanto alla bevanda ambrata gli ospiti dell'evento potranno trovare pane e spumanti, vino e crauti, aceto e formaggio.

L'iniziativa viene proposta dall'associazione Antichi Sapori, in collaborazione con il Muse e patrocinata dalla Provincia di Trento attraverso il marchio «Qualità Trentino». «L'obiettivo è quello di valorizzare lo stretto legame tra il territorio trentino e l'agricoltura cerealicola che ne ha caratterizzato la nostra storia. Non dimentichiamo che durante l'impero austroungarico in Trentino esistevano circa 80 birrifici». Così il presidente Matteo Faccenda dell'associazione Antichi Sapori. Che aggiunge: «Ringraziamo il Muse per l'aiuto nella coltivazione dei cereali che verranno impiegati durante l'evento. E la Provincia per il patrocinio concessoci, nella speranza che il nostro "Concilio" possa essere da stimolo ai produttori locali nell'utilizzo di materie prime della nostra terra e possa far conoscere ai turisti questo nostro «spaccato» di storia».

«Vogliamo essere vicini - sottolinea l'assessore provinciale Michele Dallapiccola - a tutte le manifestazioni che cercano di coniugare turismo ed agricoltura». Già, perché il «Concilio dei sapori» si rivolge sia ai residenti sul territorio sia ai turisti, con l'intento di trasmettere l'importante nesso tra storia ed identità locali. Ad occuparsi della promozione è l'organizzatore di eventi Matteo Molinari.



988358ec-e253-4cde-99eb-e2719a497a98.jpg

Venerdì pomeriggio alle 16 è prevista l'apertura degli stand di birra e vino. Si proseguirà con musica e cucina tipica. Sabato e domenica il «Concilio dei sapori» è operativo dalle 10 alle 20. Si susseguiranno laboratori didattici sui cereali e sulla fermentazione, momenti di musica live e di degustazione di prodotti tipici. Sabato sera al Muse è prevista la «cena comparativa tra birra e vino». «I cui proventi - termina Faccenda - saranno devoluti in beneficenza all'associazione «Sport senza frontiere».