La rivoluzione della mobilità nella Pubblica amministrazione prende il via a Trento, con il car sharing e car pooling attivato per i dipendenti pubblici.



Risparmio economico, salvaguardia dell’ambiente, diminuzione dei parcheggi sono i pilastri dell’iniziativa.



Le nuove auto - un’ottantina - sono a basso impatto ambientale: molte ibride, alcune totalmente elettriche. Costano all’amministrazione poco più di 15 cent/km a fronte dei 50 rimborsati ai dipendenti che usavano le proprie.



Ogni veicolo percorre 15mila chilometri l’anno, il triplo rispetto a prima. Tutte le auto dell’amministrazione a disposizione dei dipendenti, che devono preferirle alle proprie sul lavoro, sono dotate di una black-box, che permette di localizzare il mezzo e di monitorarne l’uso.



Il vecchio parco auto di proprietà è stato ceduto, il nuovo è in leasing. Per ora sono coinvolti i mezzi con targa civile, poi toccherà a quelli con targa speciale come protezione civile e polizia urbana, infine i grandi mezzi.